〈北部〉延伸豐德路 市府爭設國道三號八德交流道

2017-12-28

市府完成區位研究 總經費約48.3億

〔記者謝武雄／桃園報導〕地方人士爭取國道三號大溪交流道至鶯歌系統交流道間增設「八德第二交流道」， 市府規劃可將交流道出口位於八德區豐德路、介壽路二段口，市長鄭文燦昨天現地視察時表示，市府已經完成區位研究，豐德路口到國道三號的距離最短，工程難度也可克服，總經費約四十八．三億元，將提可行性評估報告送請交通部國道高速公路局審議。

高公局：待桃市府提出後進行審議

國道高速公路局對此表示，待桃園市政府提出可行性評估報告後，交通部會進行審議，核定後才會進入環評、綜合規劃報告，最後還要報請行政院核定才能動工；另，高公局統計車禍資料只有車道名稱，因此沒有交流道車禍比率數據，但交流道因會車、車速減緩容易造成車禍是事實，因此在容易塞車的交流道會改善標誌標線，而在「增設及改善交流道申請審核作業要點」中，也明訂各交流道之間的距離，就是要避免交流道過多衍生的問題。

鄭文燦表示，目前國道三號在桃園市僅有大溪、龍潭兩處交流道，北區民眾要上國道三號，大都走桃園區桃園交流道、八德區大湳交流道上國道二號後，再從鶯歌系統交流道轉國道三號北上或南下，但交通尖峰時常會回堵而造成國道二號塞車，八德區市議員呂林小鳳因此建議增設「八德第二交流道」。

市府進行區位研究後，初步規劃在中平路（近國際路一段）延伸、豐德路延伸案中擇一辦理，評估發現中平路延伸案涉及的拆遷戶較多、難度較高，而豐德路為四十米寬道路，可以承受較大的交通流量，且拆屋數量少，因此屬意規劃豐德路延伸交流道方案，明年會進行可行性研究報告，提報高公局審議。

鄭文燦表示，豐德路延伸交流道工程的經費估計約為四十八．三億元（含用地徵收費），該處距離國道三號大溪交流道約六公里、距大湳交流道約二．三公里，符合「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」的規定；此外，因豐德路地勢較高，高低差約七十四公尺，也規劃將在大鶯路以迂迴線型增加水平距離，減緩道路坡度。