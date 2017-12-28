〈中部〉《明年度總預算未完成審查》林佳龍憂施政停擺 藍營：別再扣帽子

2017-12-28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市明年度總預算未能完成審查，市長林佳龍在臉書PO文表示，會影響許多社福、教育、交通政策進程。對此，市議會國民黨團執行長顏莉敏昨日表示，就算總預算沒過，經常性、延續性、非新興的計畫項目，皆可繼續執行，市民不用擔心，也「請林市長『別想再扣在野黨帽子』」。

顏莉敏指出，總預算沒過，林佳龍在臉書上、各傳播管道說，將影響育兒津貼、托育補助、生活津貼等，營養午餐補助、水利改善等措施將窒礙難行，交通系統全面停擺，好像預算沒過就是「台中的末日」一樣，根本是混淆視聽。

顏莉敏表示，根據預算法規定，「總預算之審議，如不能依期限完成，除新增計畫外，原訂計畫或上年度執行數，覈實動支」；換句話說，就算預算沒過，只要屬經常性、延續性、非新興的計畫項目，皆可繼續執行，市民不用擔心原有補助取消、原有措施停擺、行政業務暫停的問題。

國民黨議員楊正中則說，國民黨要刪的是一○七年同一預算科目比一○六年增加卻說明不清的、出國經費增加部分、廣告與宣傳、行銷預算及委辦費、一次性經常支出、未審查先發包的預算等。

對此，市府指出，即使原有計畫仍可勉強依原預算暫編支應，但新興計畫確實必須停擺，再過三天，問題將一一浮現，市民也一定會感受影響，尤其明年元旦起，許多與市民生活息息相關的政策都將上路。

市府期盼市議會儘速召開臨時會，議會則表示，最快下週即可開會。