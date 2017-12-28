〈中部〉關心環境 陳沛宜、李若慈特殊人才甄選上台大

2017-12-28

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕國立中科實驗高中數理實驗班學生陳沛宜及私立明道中學學生李若慈，分別以探討海濱植物的研究及關懷農村與環境的紀錄片，透過「特殊人才甄選入學」管道，分別錄取台灣大學公共衛生學系及台大生物產業傳播暨發展學系，高中還沒畢業，就篤定成為台大新鮮人。

陳沛宜 研究海濱植物防空污

陳沛宜從小就喜歡閱讀科普書刊，對科學研究有興趣，高一開始研究海濱植物與空氣污染的關係，她自己製作風洞，參考文獻找出有效攔滯沙塵的海濱植物，探討植株前後高低種植的影響，獲得台日高瞻成果發表會競賽金牌。特別的是，陳沛宜高一時罹患腫瘤開刀，啟發她對公共衛生的關注，立志成為公衛人。

李若慈 心疼家鄉受「惡靈」污染

李若慈出生於彰化，對於土地、鄉村有濃厚情感，利用課餘搜尋傳播課程資源，拍攝「二零」、「秋月」兩支紀錄片，展現對家鄉及環境的關心。

其中，「秋月」以阿嬤為主角，帶出傳統社會大家庭的權力結構、磚窯場勞工狀況及台灣經濟四十年來起伏；「二零」則闡述位於六輕東北方的彰化縣大城鄉台西村，飽受污染物影響，除了破壞地方生態與作物收成，居民死亡率更是偏高，間接導致年輕人口外移，「二零」是指六輕廠將滿廿年，又有「惡靈」雙關語諷刺意涵。