〈中部〉300本花博水果月曆 11月不見了

2017-12-28

市府：裝訂錯誤 追究廠商

〔記者歐素美／台中報導〕台中市花博水果月曆也出包！二○一八年月曆部分出現兩頁九月、卻沒有十一月，立委盧秀燕昨召開記者會，要求市府檢討反省；市府表示，農業局委託后里區農會印製三萬本月曆，其中一批約三百本因廠商手工裝訂錯誤，已責成負責招標的后里農會依據契約向廠商扣款，民眾也可攜帶錯誤的月曆到市府更換。

立委盧秀燕表示，接獲多位里長及民眾反映，收到市府發送的月曆，結果九月出現兩頁，十一月卻不見蹤影，是叫民眾九月過兩次，跳過十一月嗎？盧秀燕說，月曆是市府編列預算印製，都是民脂民膏，出包了，預算要算誰的？要求市府跟人民道歉，並好好反省，她並質疑花博月曆並非人人可取得，發送方式是否公平合理，市府應說清楚。

市府隨即發布新聞表示，農業局委託后里區農會印製三萬本花博水果月曆，其中一批約三百本，因廠商手工裝訂錯誤，導致十一月份消失，已責成后里農會依據契約向廠商扣款，民眾也可攜帶錯誤的月曆到市府更換；對立委盧秀燕召開記者會，市府表示「謝謝提醒」。

農業局說，二○一八台中世界花博將在后里舉辦，市府補助后里區農會三百六十萬元印製花博水果月曆，其中三萬本交由市府分送，農業局也透過區公所、民意代表與花毯節活動發送給一般民眾。

農業局指出，出現裝訂錯誤的月曆約有三百本，民眾可攜帶至台灣大道市政大樓與陽明市政大樓聯合服務中心更換；后里區農會總幹事陳清琪說，昨天接獲消息才知月曆出錯，將依合約要求廠商處理。