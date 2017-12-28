〈中部〉暨大原民保留地 增建排灣族石板屋

2017-12-28

領有使照 全國首見

〔記者佟振國／南投報導〕大學裡也有原住民保留地？國立暨南國際大學不僅開設原住民專班，培育原鄉人才，更成為全國唯一規劃「原住民保留地」的大專院校，最近還興建完成一棟全國首見，領有合法使用執照的排灣族石板屋，連同先前完成的賽德克傳統穀倉及泰雅竹管屋，讓全校師生了解原住民傳統文化及工藝之美。

為培育原鄉人才，暨南大學成立「原鄉發展跨領域學士學位學程原住民專班」，招收原住民高中職畢業生，為了教學需求，特別在圖書館後方的空間，規劃為「原住民保留地」，不僅是全國大專院校首創，最近保留地內也興建一棟唯一領有合法使用執照的仿排灣族石板屋，昨正式落成啟用。

啟用儀式由暨大校長蘇玉龍主持，比照排灣族傳統習俗，引火進入石板屋，將爐火點燃，家屋正式啟用，原住民專班主任邱韻芳表示，這棟石板屋依照傳統排灣族石板屋的興建工法打造，也保留祖靈柱、陶壺、百步蛇與人臉圖騰，但為符合法令，房屋結構還是使用現代工法，不過卻也讓它成為全國第一棟領有合法執照的石板屋。

邱韻芳也強調，興建過程學生全程參與，也讓學生從中學習不少寶貴經驗和知識，連同先前完成的賽德克傳統穀倉及泰雅傳統家屋，未來還會陸續增加其他族群傳統建築。

至於保留地內還有小米栽培園區，從栽種、除草、施肥到收成，並結合原住民傳統歲時祭儀，完整認識台灣原住民族群的傳統文化與生活方式。