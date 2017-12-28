〈中部〉濁水溪床國有地 遭插旗「吉地出售」

2017-12-28

附電話號碼 稱擁有買端證明書

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣境內濁水溪河川地為國有地，農民每年需向政府管理單位承租才能在此耕種，因租約低廉，承租者不少，不過卻有土地仲介者承租後，以高倍價格轉賣承租權給農民，甚至插旗公告「吉地」出售，明目張膽盜賣國有地。第四河川局強調，河川地嚴禁買賣轉讓，此舉涉有詐欺行為，違約者可註銷使用許可。

溪州鄉西螺大橋下濁水溪河床，最近出現一大片新整地，當地農民以為有新承租戶要來耕種，結果整地周邊竟插上「吉地出售」四個大字海報，還附上聯絡人劉先生與電話號碼，此舉令不少農民傻眼，河川地只租不賣，怎麼有人這麼大膽要出售，認為是土地仲介者想伺機抬高租價，將費用轉嫁給不知情的農民。

記者致電劉先生，他表示，出售土地約有七、八甲，每甲售價三十萬元，且有政府買端證明書，不過因屬河川地，買者需每年再向河川局繳納租金，劉先生也說，多人一起購買，還可以殺價。

四河局表示 涉詐欺可註銷使用

河川地農民說，早期河川地很搶手，農民都要靠「拳頭母」爭地，現在政府收歸國有，每年只要向河川局以每分地二三○百元承租就能使用，相較附近農地，每分地一年要八千元以上真的便宜很多，所以吸引不少人申請承租，雖然偶有聽到佔地、搶地事件可是還是租地，在此務農四十年，第一次看到有人公開「賣租地」，真的很傻眼。

第四河川局副局長王慶豐表示，河川地為國有地，使用者只有使用許可證明，沒有買端證明書，因此嚴禁使用者私下有金錢轉讓行為，依照水利法九十一條之二規定，轉讓他人使用或未依許可範圍使用，違者將註銷使用許可，一年內不得再申請。

第四河川局管理課表示，獲報後已馬上派河川駐警前往巡視，果然發現四座土地出售立牌，已聯絡承租者前往拆除，據劉先生聲稱，是幫友人出售不知違法。河川駐警表示，由於出售國有地涉有詐欺行為，將再查明是否有不知情民眾上當。