〈中部〉嘉義明年燈會 首創無現金市集

2017-12-28

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府明年二月十六日至三月十一日舉辦二○一八台灣燈會，為此招商中，縣府綜合規劃處首創科技燈區搭配「無現金市集」，在此區消費不得用現金付款，原本顧慮招商不易，但不少廠商願意嘗試，二十多個攤位將近滿租，民眾屆時到該區消費，需用信用卡、電子票證或手機付款功能支付。

綜規處長李明岳說，以電子票證或手機支付的「嗶經濟」正在發展，縣府請設備商整合悠遊卡、一卡通、HAPPYGO及ICASH四大電子票證及行動支付，全國各家銀行信用卡也都可消費。

李明岳表示，科技燈區搭配無現金市集，呈現高科技質感，來承租的廠商多是商品高單價者，如電動機車廠商，現場規劃無人管理機台如抓娃娃機、扭蛋機或販賣機等，還設置加值服務系統，民眾不會受到隨身現金限制，體驗無現金、行動支付的購物方式。

台灣燈會伴手禮貨櫃市集五十四攤，每攤租金十萬元，已有四十多家廠商承租；有廠商表示，雖然租金較貴，但就當作廣告費，希望遊客更認識嘉縣特色伴手禮；美食攤位租金十五萬元，宗教區三十六攤及童玩區三十五攤，本月二十六日起受理登記。

縣府考量維護燈區形象及衛生品質，前天公告燈會期間嘉四十三鄉道及太保五路以西、祥和二路東段及西段以北、小槺榔一路及朴子七路以東、故宮大道以南及一六八縣道（嘉四十三鄉道至小槺榔一路）部分沿線、嘉四十五及嘉五十八鄉道沿線，屬禁止許可設攤區域，將加強稽查取締擅自設攤者。