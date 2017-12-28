〈中部〉公地租金調漲 嘉市承租戶抗議

2017-12-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前新富里長宋鐵雄、永和里長蔡宗坤，昨天與五、六十名租用教育部學產地或嘉義市市有非公用房地租戶，到市府前抗議陳情；宋鐵雄說，租金從按當期土地公告地價年息三％調漲到五％，商業區跟住宅區的租金還不同，如繼續調漲，百姓租不起，將是「國家之恥」，要求市府調降租金並向中央反映民情。

嘉市府財政處長李志城代表市府接下陳情書後說，市有非公用房地現有六百四十一筆土地、四萬七千六百四十四平方公尺，明年起調整計收基準為土地按收租當期的公告地價年息五％收取，房屋按訂約當年稅捐稽徵機關房屋課稅現值十％收取。

不過，李志城表示，針對六種承租戶訂優惠辦法，如政府機關、非營利法人、慈善團體、公益團體及學校做事業目的使用，外交使領館、外僑學校使用，獎勵民間投資興辦公共設施，承租人設置立案幼兒園用等承租戶，以當期土地公告地價年息五％的六折計收。

另，身心障礙者與其配偶及低收入戶設有戶籍自住者，承租人或其配偶、直系血親設有戶籍自住用且承租面積在一百平方公尺以內者，按房屋課稅明細表載自用住宅面積總樓地板面積比例計算優惠；教育部學產地因為是教育部管理，會把市民的意見反映中央。

宋鐵雄說，以他在民族路所租的教育部學產地為例，每年付教育部租金二十幾萬元，再轉租別人做理髮店，每月收約二萬元租金，但若明年調漲租金，他一年就要多付十萬元。

永和里長蔡宗坤表示，里內不少民眾租教育部學產地超過五十年，都是因經濟弱勢才去承租及住到現在，承租的房地如在商業區，要繳比住宅區更多租金，難道要阻止百姓做生意？希望市府替百姓向中央爭取租金優惠。