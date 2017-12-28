〈中部〉（雲林）希望入學 2新住民之女拚上台大

2017-12-28

〔記者廖淑玲、陳燦坤／雲林報導〕台灣大學學士班希望入學管道放榜，雲林縣虎尾高中李凱馨錄取心理系、北港高中李虹霏社工系，為明年一月廿六、廿七日才登場的大學學力測驗帶來好預兆，更為全體考生加油。

李凱馨如願上心理系 感恩獲贈書桌

家住元長，虎尾東仁國中美術班畢業的李凱馨，以5A++優異成績進入虎尾高中，母親是來自中國廣東的新住民，父母親工作不穩定是低收入戶，身為長女的她未因家庭經濟不佳自暴自棄，從小成績名列前茅。

參加過台大心理系營隊的李凱馨，對心理學研究有興趣，第一志願選定心理系，在校長薛東埠鼓勵及導師林敏玲指導下果然順利錄取，讓她又驚又喜。

薛東埠表示，李凱馨就讀該校語文實驗班，雖然家庭經濟不佳，課餘必須負擔很多家務，她從未抱怨，十年來靠著別人送的一個小書桌讀書，既感恩又惜福，為了不讓李凱馨因家庭經濟影響學習，校方將會透過各種管道及該校教育專戶獎助學金協助她唸大學的開銷。

李虹霏圓夢讀社工 受助者盼能助人

同樣來自弱勢家庭的李虹霏，也是雲林縣家扶中心扶助家庭，父親早逝，完全仰賴新住民母親打零工扶養三姊妹，排行老二的李虹霏從小就很認真讀書，成績都不錯，四湖國中畢業後以1A4B成績選讀北港高中，校排成績都在前三％。

李虹霏對於曾幫助過家裡的善心人士都心存感謝，就讀高中後就希望未來能就讀社工系，做一個能夠助人、回饋社會，很高興能夠透過台大希望入學計畫，進入社工系，一圓自己的未來也能伸出雙手，協助經濟不佳小朋友的夢想。