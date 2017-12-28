〈中部〉台中跨年晚會雙主場 分階段交管

2017-12-28

〔記者許國楨、張軒哲／台中報導〕「二○一八星光璀璨迎花博—台中市跨年晚會」將於台灣體大及麗寶樂園舉辦雙主場跨年晚會，採自由入場，市警局預估兩主場及在雙十路、市政大樓廣場大型螢幕同步轉播現場，將各湧進數萬人潮歡慶，當天將進行交通管制與疏導措施，呼籲民眾多利用接駁專車、公車等大眾運輸工具。

台灣體育運動大學：

第一階段道路封閉：為搭建雙十路同步轉播大型螢幕，管制區域為力行路至育才北路之雙十路段，管制時間從卅一日中午十二時至翌日凌晨三時。

第二階段道路封閉：力行路段、雙十路段、錦南街段、錦新街段、育才北路段、育才街段、一中街段、太平路段、電台街段、水源路段，管制時間從卅一日下午四時至翌日凌晨三時。

麗寶樂園：

專用道管制：月眉東路（月眉南路至月眉北路段）於雙向外側車道設置專用道，供接駁車、醫護、消防車輛及持有通行證車輛通行，管制時間從卅一日下午四時至翌日凌晨三時。

禁止停車管制：月眉東路三段（月眉北路至安眉路段）、月湖路（后科路至安眉路段）禁止路邊停車，管制時間從卅一日上午八時至翌日凌晨三時。

禁止通行管制：月眉東路三段（月眉北路至安眉路段）、月湖路（后科路至安眉路段）規劃為接駁車專用道，供接駁車、醫護、消防車輛及持有通行證車輛通行，管制時間從卅一日下午四時至翌日凌晨三時。

市警局指出，台體大旁三民路為公車路線極為密集路段，為避免自行開車或騎車造成周邊交通壅塞，建議民眾多搭乘市區公車前往；麗寶樂園部分，市府於活動期間提供五線接駁專車，分別往返朝馬轉運站、豐原火車站、后里火車站、中科友達停車場與高鐵台中站，歡迎民眾多加利用。