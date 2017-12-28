〈中部〉台中累進費率停車格前30分免費 日限1車1次

2017-12-28

防抽繳費單免費停車爭議

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為提高停車周轉率，重要商圈周邊路邊停車格、市政大樓平面停車場等處採累進費率，但前半小時免費，鼓勵民眾縮短停車時間。交通局卻發現，有人每半小時來拿走繳費通知單，重新開單後又可再免費停半小時，為防堵此做法，明年一月起，累進費率前半小時免費措施將限每車每日優惠一次。

台中市公有停車場費率分為一般費率（每小時廿元）、差別費率（每小時卅元）及累進費率，累進費率為停車第一小時廿元，第二小時四十元，第三小時起六十元，而公益路、向上路、三民路、自由路及市政大樓平面停車場、台中州廳前廣場停車場等處的累進費率停車格，為方便民眾購物、洽公而短暫停車，還提供前半小時免費優惠。

但好意卻遭到有心人士濫用，交通局表示，在累進費率路段，管理員每半小時巡一次，並以掌上型電腦（PDA）開立停車繳費通知單，但常發生管理員看到車子擋風玻璃沒有夾繳費單，輸入車號卻發現這部車半小時前就停在這裡，原來是車主利用前半小時免費優惠，每半小時來抽走繳費單，就可一直免費停車，這種情形以辦公大樓周邊最多。

電腦雖有開單紀錄 但難告發

交通局說，由於這些民眾都在管理員離開時抽單，即使電腦可查到開單紀錄，但民眾會說是繳費單被風吹走、被別人拿走，只能重新開立繳費單；若被當場發現抽單是否構成違法，將與法務人員研究。

為了落實使用者付費，交通局已公告，明年一月起，累進費率前半小時免費措施每車每日僅優惠一次，並在告示牌標示新的遊戲規則，希望有效提高周轉率。

上班族陳小姐表示，累進費率是停車需求最高的地方，常常繞了幾圈都找不到停車格，竟然有人鑽漏洞，免費佔用停車格，實在太離譜，市府確實該設法防範。游先生也說，會抽走繳費單的人太貪小便宜，他支持市府限縮優惠。