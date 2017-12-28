〈中部〉名間砂石車便道 不蓋便橋改延伸

2017-12-28

延至下游接竹山

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉濁水村住宅密集，因緊鄰砂石疏濬車輛必經的省道台十六線，居民長期遭受超速、揚塵之苦，雖南投縣政府於今年年中開通引導砂石車進入砂石便道的鋼便橋，但卻在六月被梅雨大水沖毀，為此，縣府決定改弦易轍，不再重建便橋，改成延伸便道至下游接往竹山，盼能分流砂石車，改善居民生活品質。

今年五月縣府啟用濁水溪砂石便道名間段的鋼便橋，要讓行駛台十六線的砂石車，能循鋼便橋到對岸砂石便道，不須再走省道就能前往竹山，防止大車頻繁往返，影響名間地區居民。

只是鋼便橋開通不久，就遭今年六月梅雨大水襲擊，斥資千萬的鋼便橋就此沖毀，居民飽受大車超速、噪音困擾仍無解，為此縣府才改變作法，將透過延伸砂石便道，讓砂石車藉此前往下游，盼能解決砂石車問題。

縣府工務處表示，延伸砂石便道將採二階段進行，第一階段會從鋼便橋段開闢至名竹大橋，第二階段則延伸至彰、投縣界，二段工程分別會在明年元月中旬與月底完成，全長約十‧五公里，總工程經費三千七百多萬元，至於彰、投縣界之後的便道進入彰化縣境，將會由第四河川局繼續施作。

縣長林明溱表示，縣府持續改善河床便道，避免砂石車行駛省道，影響名間濁水村等地的生活困擾，盼能逐步解決當地的交通、空污、噪音等問題。