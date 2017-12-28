〈中部〉解國一彰化段塞車苦 縣府爭建東彰道路

2017-12-28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立法院交通委員會昨會同交通部長賀陳旦到彰化縣考察交通建設，縣府為解決國道一號彰化段每逢假日必塞車問題，提議闢建「東彰道路」，該路北起台七十四甲線花壇路段，往南跨台七十六線快速道路的林厝交流道到高鐵彰化站，再由高鐵站直抵彰雲大橋，全長廿八公里，往北可通高鐵烏日站，往南可通國道三號，分北、中、南段建設，其中剩北段十點四公里，建設經費約三十七點六億元待爭取。

魏明谷表示，彰化縣是百萬人口大縣，但境內只有一條國道一號，每逢假日必塞車。要解決全縣交通瓶頸問題，必須開闢一條沿八卦山脈西側的縱向路網，既有的山腳路徵地成本高，因此縣府寄望「東彰道路」。

他指出，「東彰道路」分北、中、南三段，中段即為高鐵彰化站至林厝交流道的聯外道路，該段明年元月通車，南段從高鐵彰化站至彰雲大橋，交通部補助六點八四億元工程經費，預計下個月動工。

至於北段，從林厝交流道至台七十四甲中彰快速道路，全長十點四公里，工程經費約三十七點六億元，目前做環境影響評估，預計明年完成評估報告。

對此，交通部賀陳旦部長表示，東彰道路全線計畫路廊完成後，可進一步串聯台中市中彰快速道路以及南投縣國道三號南雲交流道，發揮交通網絡功能，不僅可以紓解彰化鄉親交通壅塞之苦，對高速公路的塞車情況也會減緩，因此將視為交通部必須辦理的路段。