〈中部〉彰化鐵路高架化 賀陳旦快馬加鞭

2017-12-28

允收文兩小時內就蓋章

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真的有希望了！喊了二十年的彰化市鐵路高架化，交通部長賀陳旦昨天到彰化縣表示，只要縣府的可行性評估報告公文送到他的桌上，「兩個小時之內就會蓋章」，送交行政院核定；縣長魏明谷強調，預計將於一二○年通車，縣府也將搬到彰化車站特定區，縣府現址交由市公所辦公。

賀陳旦昨天到彰化火車站考察聆聽簡報與地方意見；彰化市長邱建富指出，扇形車庫是國寶，一定要好好保存，高架化預計採四軌設計，應做好協調工作；縣議員賴岸璋等人強調，彰化市比嘉義市還慢，不要再讓彰化人等下去了；縣議員林世賢指出，鐵路高架化後要做好都市縫合。

魏明谷表示，由於彰化火車站是山、海交會處，為提高運量，所以「原地」高架化後要將二軌提高為四軌，運量才會增加。

縣府規劃遷進車站特區

魏明谷強調，「不只要高架化，也要都市發展」，所以，彰化市要同步都市計畫，鐵路高架化後，騰空的路廊透過都市更新進行整體開發，彰化火車站變身為車站特區，佔地約十二公頃，機檢段遷到花壇，縣府也可以取得公設用地後興建全新的縣府大樓，成為彰化新地標，未來台化遷廠則把公園綠地還給市民，縣府原址則供彰化市公所辦公。

賀陳旦表示，彰化市鐵路高架化雖然沒有納入前瞻計畫軌道建設，但仍在公務預算範圍支應，只要縣府公文送到桌上，馬上就會核定，送交行政院來核定，進行後續工作，完成大家長久願望。賀陳旦強調，彰化市鐵路高架化採「原地、四軌、工程、都市發展」原則，扇形車庫是世界驕傲；彰化地標，要做到活化保存，工程與規畫都要做到更細緻。

預計111年動工120年營運

縣府工務處長林漢斌表示，彰化市鐵路高架化方案，採「原線」高架，二軌變四軌，新增金馬、中央兩座通勤車站，金馬車站與台中捷運綠線共構，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長九點二公里。

而彰化機檢段達成共識將遷移至花壇，以二條高架專用側線往返彰化火車站，再以一條平面鐵路與扇形車庫銜接，兼具古蹟活化保存，工程總經費約三八七億元，取得行政院核定之後，就將進入綜合規劃、細部設計，預計在一一一到一一九年施工，一二○年正式營運。