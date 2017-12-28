〈中部〉（雲林）國光西螺轉運站 先續約3個月

2017-12-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國光客運因營收減收，傳出今年底租約到期將不續約要撤出西螺轉運站，消息傳出引起地方關切，立委劉建國服務處昨天邀集國有財產署、國光客運及西螺鎮公所協調，國光客運將與公所先續約三個月，明年三月底再重新簽約。

降租再談 明年3月底簽新約

西螺轉運站位在西螺市區，土地為國有地，站體在二○一三年整建委託西螺鎮公所代管，國光客運承租後，分租給台西客運、員林客運，成為客運轉運站，鄰近莿桐、二崙、崙背等地民眾都會到該處搭車。

日前傳出國光客運與公所租約年底到期後不再續約，擔心西螺轉運站成蚊子館，加上未來搭車不便，連日來引起討論，甚至有民眾在臉書發起「國光轉運站」續留連署活動。

繼西螺鎮公所前天與國有財產署針對國光客運提出降低租金訴求討論，昨天立委劉建國服務處單位協調，國光客運總經理吳忠錫指出，西螺站承租初期每個月營業額約一百七十萬元，高鐵通車後乘客數減少，營收減收四成，希望能調降租金。

國有財產署雲林辦事處主任張能軒表示，經過法定計算標準後，考量業者營運及服務民眾，租金可以調降，但因時間倉促，調降空間、合約事宜，須待各方再協調。

劉建國服務處副主任林廉貴指出，考量疏運春節返鄉人潮及遊客，鎮公所先與國光客運先再續約三個月，到明年三月底到期後再重新簽約。