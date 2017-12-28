〈中部〉《看問題》這鞠躬 恐讓府會更緊張

2017-12-28

記者王善嬿／特稿

嘉義市長涂醒哲為了明年度總預算遭市議會刪減六‧○八億元，刪減比例四‧四三％，為歷史新高，且居同期全國之冠，昨率一級主管公開向市民兩次鞠躬。

涂醒哲一方面就執政能力不足，無法說服議員審查通過預算道歉，一方面用低姿態凸顯市議會刪減預算的強硬及過度，即使記者會時再三強調狂刪預算的僅有少數議員，但因議會採各審查委員會聯席審查預算的制度進行，無疑打翻一竿子的船，已有議員批評市府此舉將加深府會緊張關係。

涂醒哲初上任時，在議會表現得戰戰兢兢，會後跟議員握手致意，曾被議長蕭淑麗稱讚與議會互動良好，但近一年發生議員不滿他未參加議會專案小組會議風波，市府組織改造案遭議會退案，今年十一月臨時會才通過，到這次明年度總預算刪減比例創新高，府會關係有如十二月的寒流，低溫不斷下探。

然而議員審議預算也應以考量對市民影響看待，就嘉市明年度被刪減預算項目，新增的觀光新聞處行銷宣傳經費、公共關係科業務費等，議員雖以沒急迫性跟必要性刪減或刪除，但在大呼要政府促進觀光跟商業之際，巧婦難為無米之炊；新增的智慧科技處預算也被大砍，後果將導致嘉市與六都的資訊數位落差持續擴大。

市府局處長規劃跟表達即使有所不足，議員應藉定期會政策意見的交流，督促局處長執行、規劃愈來愈好，如「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃 」，也是議員曾在定期會給予意見交流、市府努力執行而成，才是市民所樂見。