〈中部〉預算被刪比例全國最高 嘉市長道歉

2017-12-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市明年度總預算案二十五日經市議會定期會三讀通過，歲出編列一百三十七‧四億元，共刪減六‧○八億元，刪減比例四‧四三％，居全國之冠，市長涂醒哲昨天率一級主管召開記者會時兩度鞠躬，指市議會審議預算、監督市政天經地義，但少數議員因明年選舉、意識型態或個人因素而狂刪減預算，他無力捍衛市民權益，向市民道歉。

涂醒哲︰無力捍衛市民權益

涂醒哲表示，因應時代改變、建設更好的嘉義市，提出預算要建設，以新的組織為民服務，但如觀光新聞處公共關係科只人事費通過，業務費被刪減或刪除，「難道要他們上班不做事」？提覆議案將是可能的補救方法；他說，不要誤以為（記者會）是跟市議會作對，「並沒有」，議會是要監督市政的，對多數議員很感謝。

議會︰刪減浮濫是集體共識

嘉市議會昨天傍晚發新聞稿表示，議決總預算案是地方制度法明定議員職權，議員多年來不分黨派，站在監督市政、為財政把關立場審議預算，總預算案經大會審議及三讀決議，是集議員的意見跟共識的決定，絕非少數議員意見，明年度預算是因編列浮濫、部分有適法性問題而被刪減。

市府主計處長房銘輝說，都市發展處「補助辦理一○七年度城鎮之心工程計畫」一億二千五百萬元被刪減剩一千元，因部分中央經費已獲核定，為如期在明年二月發包，及觀新處公關科部分預算被刪除、部分保留科目一千元，由於明年元旦新組織上路，送請市議會覆議七天內要召集開臨時會、開議三天內決議，是較不影響市政運作的方法。

民進黨團總召黃露慧認為，市府預算被大幅刪減，與各局處主管溝通能力有關，局處長要執行的預算說明不清楚要做什麼，議員也難給予支持；國民黨團書記長張秀華表示，議員合議制審預算，部分預算經表決程序決定，為嘉市財政把關，市長應該感謝議員，不料還開記者會，抹煞議會努力，只會把府會關係弄得更緊張。