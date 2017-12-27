〈南部〉魚池底鞋子走秀 台南好盟行銷好物

2017-12-27

展出產品與食材 都是自家生產

〔記者劉婉君／台南報導〕鞋子走秀不稀奇，但在魚池底的鞋子走秀卻是前所未有。由台南多位不同領域業者組成的「台南好盟」，昨天以乾涸的魚池為舞台，在池底舉辦一場走秀及晚宴，展出的產品與品嚐的食材，都是成員自家生產的，透過與眾不同的方式，行銷台南好物。

乾涸的魚池，底泥因長期曝曬而龜裂，成為最自然且壯觀的舞台設計，「台南好盟」團隊在魚池底的正中央搭起簡單的舞台，舉辦一場「台南好物．搞蝦趴」活動，兩旁裝飾的是可以食用的蔬果盆栽，當穿著紅色服裝的佛朗明哥舞者在音樂伴奏下現身，場邊觀眾響起歡呼聲，一場別開生面的演出隨之展開。

晚宴席開八桌 食物新鮮美味

穿著手工鞋的模特兒由業者一家人及顧客擔任，雖然沒有走秀經驗，卻是熱情滿分，獲得滿堂彩；晚宴席開八桌，吃的蝦、羊肉爐、蔬菜及火龍果等，均來自台南好盟的成員，坐在池底品嚐，別有一番滋味，還有不少參與者拿起手機或相機記錄後，上網和網友分享。

「台南好盟」團隊成員來自台南市各地，「池塘好蝦」夫妻邱國竣、黃婕希堅持重質不重量的人工管理，全程不用藥養殖；台南好年小農謝豐安在網路銷售父親以無農藥及無化肥方式栽培的火龍果，也會分享台南各地的特色景點、小農及好物資訊；台南旅宿情報員「妳好南搞」拍攝照片及影片，向網友介紹台南的私房美食、景點、宿舍等資訊；志佳園農場吳明哲栽培健康安全蔬果；還有昨天擔綱走秀的原創手工鞋HoQin；由攝影師、造型師與花藝師組成的百声相社；還有無名羊肉湯蔡曜丞及支持相同理念的台南人林皇文。

團員們說，團員彼此都有堅持品質且想要分享台南美好事物的理念，志同道合而聚在一起，希望透過更多不一樣的方式，讓更多人看見台南好物。