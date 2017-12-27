〈南部〉安全過馬路 澎湖試辦「老少優先旗」

2017-12-27

旗幟放置紅綠燈基座圓筒內

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局創舉，仿效日本行人黃旗優先的理念，研製「年長者及兒童優先旗」，旗幟放置在紅綠燈基座圓筒內，提供需要民眾自行拿取，初期以馬公北辰市場周遭四處交通要衢試辦，若成效良好，續推廣至其他交通要衢。

馬公北辰市場旁四處路口試辦

由於台灣屢傳年長者及兒童穿越斑馬線時發生意外，因此澎湖縣政府警察局長賈樂吉針對日本在路口讓行人手持黃旗優先通行禮讓作法，認為值得推廣宣導，研製「年長者及兒童優先旗」，初期擇定以馬公市人潮密集區的北辰市場為範圍，選定馬公市中華路、北辰街口，中華路、大勇街口，光復路、大勇街口，光復路、明遠路口等四處路口試辦。

昨日澎湖縣政府警察局為宣傳優先旗，由交通隊長吳新武領軍，在中華路、北辰街口沿途宣導，並分發交通宣導品，關懷及宣導民眾穿越道路應走斑馬線。由於禮讓旗視野相當明顯，保障年長者及兒童用路安全，民間普遍反映不錯，未來若成效良好，將推動在各路口適用。

另外，除了推動「年長者及兒童優先旗」外，警方也將加強取締，若汽車駕駛行經行人穿越道，不禮讓行人優先通過者，將依道路交通管理處罰條例罰鍰一千二百至三千六百元不等，若行人違規穿越道路則處三百元以上罰鍰，另針對路口無人指揮時，汽車前懸進入行人穿越道，距離行人位置一個車道（約三公尺）以內者，則依法告發，雙管齊下保障行人用路安全。