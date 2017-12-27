〈南部〉改善後勁溪 推氨氮總量管制

2017-12-27

擴大納管所有工廠 管制禁用氯化銨

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府環保局改善後勁溪流域水質，推動氨氮總量管制，擴大納管所有工廠，源頭管制禁用氯化銨，並加嚴放流水氨氮標準，獲中央核定昨公告，預計二年後上路，是南台灣首度同時管制原物料、放流水的流域，違者可重罰三百萬元。

市府近年來整治後勁溪流域，營造美麗的河岸景觀，卻發現上游有仁武工業區，列管工廠一百多家，加上家戶生活污水，均是污染來源，河川氨氮長期偏高，致溶氧量降低，污染經常造成死魚。

環保局表示，後勁溪流域非自來水、水質水量保護區，水污法未要求放流水氨氮標準，但後勁溪上游電鍍工廠多，產生氨氮造成污染，影響農地取水灌溉及民眾親水活動。

加嚴放流水氨氮限值 降低環境衝擊

依水污法第九條規定，環保局推動後勁溪流域總量管制，納入上游獅龍溪、青埔溝等，擴大管制所有事業工廠，禁用原物料氯化銨，可改為氯化鉀，加嚴放流水氨氮限值，從既設三十ppm降為二十ppm，降低對環境衝擊，違者可依水污法開罰三萬至三百萬元，並說，隨著中油高雄煉油廠關廠、台塑仁武廠等廢水全量海放，不再排放到後勁溪，日月光廢水改至農田水利會取水口下游放流，有助於改善水質污染。

推流域沿線家戶接管 目前近5成

水利局推動流域沿線家戶接管，目前接管率近五成，高於全市平均接管率四成，並辦理青埔溝水質現地處理工程，每日處理量達一萬五千噸，已於今年十月動工，將青埔溝中埔橋上游污水，截流至礫間場曝氣槽處理，淨化後水體再排回後勁溪，可減少後勁溪約四分之一污染，預計明年八月底完工。