〈南部〉台東森林公園收費 首年破千萬元

2017-12-27

〔記者張存薇／台東報導〕台東森林公園元旦起針對外縣市遊客收費，到昨天清潔及維護費、停車費收入已破千萬元，遊客人潮未因收費而減少，估計今年仍維持六、七十萬人次水準。農業處長許瑞貴表示，明年將增加維護環境清潔人員，並多種樹，但不會增加人工設施，提供更優質的遊憩環境。

台東森林公園包括，琵琶湖、鷺鷥湖等，從綠水橋及台東市中山路口兩端收費，外縣市遊客全票卅元、半票廿元，台東縣民或在台東工作、就學者、孩童憑證件免費入園，另外中山路入口還設有收費停車場，大型車六十元、小型車卅元，縣民為半價。

今年元旦開始收費 至昨日達1016萬元

許瑞貴表示，台東森林公園占地近三百公頃，基於「使用者付費」原則，今年元旦開始收費，遊客量以假日為多，原本預計全年收費達八百至九百萬元，但昨天已突破至一千零十六萬元，預計全年可達一千零五十萬元，收費遊客量約卅、四十萬人次，再加上在地習慣到森林公園散步、運動的民眾約有六、七十萬遊客量。

他說明，森林公園清潔維護成本約一千七百萬至兩千萬元，預計明年將再多種樹、增加清潔人員，提供更好的環境，自去年七月尼伯特颱風後，台東縣已種回十二萬棵樹，預計明年底可種回四十萬棵。

此外，森林公園在蝴蝶園區附近，也與水土保持局台東分局合作，種了四分地紅藜，預計明年一月到農曆年期間，將有美麗的紅藜田可欣賞。