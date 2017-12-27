〈南部〉市府結合成大AI中心 解決1999民怨

2017-12-27

〔記者劉婉君／台南報導〕市府一九九九市民專線平均一週收到超過兩千八百件的民眾陳情案，其中違停占三成、路燈占兩成，比例最高，過去雖可人工統計各類案件的比例，卻難以確實掌握造成的原因。市府將結合甫成立的成功大學「人工智慧服務暨數據中心AIS&D」，利用大數據分析近十年來一九九九案件資料，建立「民怨地圖」，再逐一針對背後的原因解決民怨。

人工智慧暨數據中心 成大揭牌

一九三四年，國立成功大學機械工程系學生以工廠廢料打造「語音計數機器人」，計算出當年參加該校校慶的人數有兩萬零兩百五十人，相隔八十三年，全台第一所大學「人工智慧服務暨數據中心（AIS&D）」，昨天在成大揭牌，未來除了校內研究，也將與台南市政府合作，協助大數據分析、數位治理，共同讓台南發展成為智慧城市。研發長謝孫源表示，AIS&D主要有三大任務，除了支持校內AI人工智慧研發工作，以及針對智慧校園計畫蒐集的巨量資料分析再利用，改善師生教學研究環境；未來也會和台南市政府密切合作，例如可將各地交通管制的感測資料進行大數據分析後，調整紅綠燈的秒數等。

研考會主委趙卿惠表示，過去以人工方式分析民眾陳情案件時易有盲點，例如台南市目前有五十萬盞路燈，透過統計雖然可以知道有多少路燈報修案件，但究竟是民生管線挖掘造成，或是燈泡更換造成，很難確實掌握原因，市府官員只知道結果，卻不知從何解決，透過和成大AIS&D合作，將南市每盞路燈均編碼後，藉由大數據分析，可以找出其中原因，讓官員能夠利用智慧方式解決問題。

代理市長李孟諺與成大校長蘇慧貞代表簽署合作備忘錄，將共同發展智慧城市，未來將由成大協助市府進行數據分析服務，幫助市府做到智慧治理。