〈南部〉英語資源網啟用 做英語菜單一指通

2017-12-27

英譯近兩千道小吃及菜色

〔記者劉婉君／台南報導〕全台第一個以台南為主軸的「台南市民英語資源網」昨天啟用，除了方便市民線上學習如何用英語介紹台南，還有全國首創的線上製作英語菜單功能，目前收錄將近兩千道台南小吃及菜色的英文譯名，業者或民眾只要上網操作七步驟，不到兩分鐘就能完成一份有自家店名和LOGO標誌的英語菜單，也可即時印出雙語菜單。

之前已助512餐飲業者製作菜單

台南的美食、古蹟、巷弄等景點，吸引許多國內外遊客來訪，為了打造英語友善環境，方便外國遊客享用台南美食，目前已透過挨家挨戶拜訪、請店家提供菜單再協助翻譯的方式，幫助五百一十二家餐飲業者製作雙語菜單，「台南市民英語資源網」中的英語菜單製作功能，則集結目前已有的菜名，例如「安平蝦捲」、碗粿、台南擔仔麵、蔥爆牛肉等，讓更多店家可以自行上網運用。

使用者進入「英語菜單製作」選項後，只要設定菜單分類，選擇菜名及食材，輸入價格等，七個步驟就能製作出一份雙語菜單，國外遊客點菜時，不僅有英文菜名可以參考，也能知道食材。

市府第二官方語言專案辦公室主任李賢衛表示，台南市是美食之都，因此特別設置英語菜單製作功能，希望協助餐飲業者將台南美食推向世界。

二官辦副主任田玲瑚表示，「台南市民英語資源網」是市府與南台科大花費近兩年時間合作開發的，在英語菜單部分，只要遇到有爭議的，就會向二官辦的美籍顧問詢問，選擇最適合外國人的翻譯。

「台南市民英語資源網」以全球英語為概念設計，以使用頻率最高、最基礎簡單的單字為主，讓市民可以實際運用。有英語學習資源單元，可以學習如何用英語介紹台南的文化、美食、交通、住宿等訊息；各行各業說英語單元，針對不同職業設計對話內容；還有台南市民全球英語測驗，民眾可以了解自己的英語程度。除了台南市民，其他縣市民眾也可以使用。