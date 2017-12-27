〈南部〉修女手繪剖面逃生圖 30年重見天日

2017-12-27

〔記者王秀亭／關山報導〕關山聖十字架療養院近來裝修一樓防火天花板，意外讓一幅三十年前、由外籍饒培德修女手繪的「火災樓層避難逃生圖」重見天日，饒培德喜出望外地說，當時療養院還是醫院，應消防單位要求，又要讓病患看得懂，親手繪製剖面逃生圖，卻與規定不符而撤下，要不是這次的整理，早已忘了這張圖。

曾被遺忘在療養院角落多年的這張手繪剖面避難逃生圖，不只清楚劃出各樓層發生火災時的逃生方向，還細心繪製各樓層的細節，每個樓層的門窗、病床，以及修女休息的房間。饒培德修女指著二樓中間一間房裡的修女，笑說這位是當年的院長馬惠仁修女，火災發生了，她還處變不驚，很認真記帳不逃生，自己則和高德蘭修女在一樓房間裡講話。

饒培德說，三十年前關山聖十字架還是間兩層樓的醫院，消防單位要求須設置樓層避難逃生圖，心想沒有範本又要畫得讓人看得懂，剖面圖最清楚，便畫了一張，還刻意寫上「天主保佑大家」，裱框後掛在一樓明顯處，後來消防單位來檢查，看了說這種逃生圖不夠清楚、不符規定，院方才另製一張，並將手繪圖放進儲藏室，直到最近才被發現。

饒培德修女昨天把手繪逃生圖拿到一樓，和現今的「避難逃生平面圖」相互比對，仍認為有些人看不懂一般的平面圖，剖面圖還是比較清楚、好看。

剖面逃生圖的重現，更讓外籍修女們憶起當年，還能明確指出宿舍、辦公室的位置。