〈南部〉林堉璘宏泰公益信託 捐關山聖十字架200萬元

2017-12-27

專收重度失能弱勢患者 今年資金出現缺口

〔記者王秀亭／台東報導〕專收重度失能弱勢病患為主的關山聖十字架療養院，在外籍修女們帶領下，專注照顧臥床病患，在各界協助下，半世紀以來收支勉強平衡，今年捐款卻較往年少一百萬元，林堉璘宏泰公益信託實地走訪後，昨天捐贈兩百萬元，補足資金缺口，讓療養院可以持續照顧重癱及弱勢病患。

在後山默默照顧重癱的關山聖十字架療養院，是國內「醫療奉獻獎」獲獎密度最高的單位，迄今已有八座醫療奉獻獎，為讓住民獲得妥善照顧，照服員與病患的照顧比例都維持在一比二至一比三，平均每月每位住民照顧成本為四萬元，若只靠政府補助及部分住民自費仍不足以因應，有賴善心人士捐款補足。

修女們惜福、珍惜捐款 宏泰走訪決定捐贈

院長高德蘭表示，通常療養院上半年收支皆呈負數，須靠歷年盈餘支應，到了歲末年終感恩月都能幸運地讓年度收支平衡，今年捐款銳減，正憂心之際，林堉璘宏泰公益信託來到療養院，願意提供充足經費。

代表捐贈的宏泰建設公司會計部襄理董大年表示，經實地走訪後發現，療養院修女們相當惜福，院內設施、設備都已使用數十年，仍維護得很好，非到不得已決不輕易丟棄，對每筆捐款更是相當珍惜，因而透過捐款讓院方維持療養院穩定運作，讓住民照料不受影響。

院內多位「醫療奉獻獎」得主 出席致謝

昨天捐贈儀式上，院內多位「醫療奉獻獎」得主、外籍的馬惠仁、饒培德、培彩雲修女都出席，台東縣長夫人陳怜燕也到場致意，馬惠仁修女對林堉璘宏泰公益信託的大力協助表示感謝，也說修女們每天祈禱時，都會為恩人們祈禱，願天主保佑每位善心人士。