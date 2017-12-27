〈南部〉車城公所代拆擋路屋 50年難題半年解決

2017-12-27

田中至統埔村一老屋卡路

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕爭取建設、辦活動一向是公部門的政績來源，但最近屏東縣車城鄉公所卻靠著賣力奔走聯繫的公僕，拆除卡在路中的老屋，解決田中至統埔兩村「難行五十多年」的產業道路，花二十多萬元就讓民眾「有感」，成為當地居民稱頌的「政績」。

車城鄉統埔村至田中村之間，有一條不到三米寬的產業道路，轉彎處因一戶久無人居的老屋卡住，當地農民駕車經過時，都必須來回倒車相當不便，向公部門反映多時，總收到「聯絡不上屋主」的回覆。

動員尋人 找到後代同意借路

日前車城鄉公所再度接獲居民反映這個陳年老問題，鄉長張春桂與建設課長曹俊仁等研究後，發現這棟五十四年歷史的老屋子主人早已過世，兩個兒子未正式辦理繼承，地上房舍形同無人管理，幾年來公務員也因嫌麻煩未積極處理。

張春桂指出，公所動員各課室人員研究後認為「有解」，透過鄉代白登科協助尋人，聯繫上住在桃園市的兩兄弟，他們欣然同意鄉公所代為拆除廢棄老屋，借給當地居民方便通行的道路，鄉公所只花二十多萬元及約半年的時間，就解決當地五十多年的難題。

拆屋讓路 居民感動稱頌政績

「解決民眾困難就是政績，不一定要花大錢。」林姓居民感動表示，這條產業道路問題歷經多位首長，從未獲得重視，官員願意花時間解決百姓的切身小事，令人印象深刻，值得政治人物深思。