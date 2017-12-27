〈台北都會〉北市校園老舊主變壓器 集中4行政區

2017-12-27

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨市議員李慶鋒指出，北市各級學校之主變壓器設置年數，多數落於廿五年以內，電力設施竟有自民國六十七年度設置起，歷經四十年從未更換、改善之情況；此外，超過廿五年未改善之主變壓器有五十九件，多集中於大安、文山、士林、北投區；教育局應做好校園安全，還給北市學童安全學習空間。

對此，教育局長曾燦金表示，教育局每年都有固定預算、計畫，由學校委託專業技師進行了解，適時提報年度預算，如學校有臨時性需求，就請趕快向督學、工程科反映，教育局也會以二備金進行緊急修繕。

根據教育局統計，有三所學校使用年限達卅五年以上的主變壓器，包括大安文山區兩所、松山信義區一所。另有十八所學校使用卅至卅五年以上的主變壓器，包括松山信義區四所、大安文山區十所、士林北投區三所、中正萬華區一所。

使用廿五年至卅年主變壓器的學校則有卅八所，包括松山信義區六所、大安文山區四所、士林北投區十四所、內湖南港區六所、中正萬華區一所、中山大同區七所。

李慶鋒說，過往校園電力設備皆由各級學校自行維護、更新，不僅經費籌措困難，更有資料不足，難以判斷電力設備是否已屆齡而需更換問題。教育局應負起統一電力設備改善責任，逐年更換校園老舊電力設備。