〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列9之2∕公民參與篇》參與式預算提案 公共性多不足

2017-12-27

記者郭安家／特稿

「開放政府，全民參與」是市長柯文哲的口號，上任即成立公民參與委員會、推動idea TAIPEI、公民咖啡館、i-Voting等政策，將民意導入施政。但三年來，參與式預算被市議員譏諷公共性不足；民間團體於公民咖啡館提案，也遭官員擺爛、冷處理，僅有NPO部落中心等案可具體實現。不過，i-Voting提案制度改革，今年案件數高達廿案，是第一年的四倍。

i-Voting提案制度改革 案件數大成長

今年上半年，參與式預算共有九十三個提案，依各行政區人口數，最後有七十四件成案，包括年滿十六歲即可投票的提案；柯文哲六月還開記者會宣布此事，對於市府列七項示範提案，包括公園再造計畫、活動中心、綠屋頂等，柯還說每一個都應該要做。

未料，市議員發現，其中約卅件提案，與民代會勘內容無差別，例如士林公民會館油漆及壁癌處理工程，區公所可自行編預算執行；反觀新北市新店區第一名提案是「碧潭和美山賞螢生態步道」，北市提案被譏諷不如新北市具有公共事務性質。不過，過去決定成案機制不足，在有限預算下，淪為提案者、官方喬事後成案，也被質疑吃案，而今年一律改i-Voting投票。

柯文哲上任時事事強調i-Voting，拋出民眾投票決定公館商圈人行道，第一年五個提案，還包括世大運圖騰票選等，而台北市立圖書館也採納投票結果訂規禁止公用電腦玩電玩。第二年有社子島開發方案票選等六案，未料，柯文哲卻為生態社子島選項拉票，影響投票行為，且社子島開發案理解難度太高，導致社子島居民投票率僅卅五．一六％，但市府仍依此作出決策，被疑透過i-Voting為政策背書。

今年i-Voting改制，增加提案門檻與篩選機制，必須在國發會公共政策網路參與平台，提案有三千位民眾附議，即可於北市i-Voting；且有審查機制確保提案與政策相關，而非炒氣氛的票選活動。但實施九個月，扣除現有十二區參與式預算案成案投票，停止移植大巨蛋行道樹雖成案，卻被公參委員會表決「建議不執行」；動物園增加不開放時間、捷運萬大線站命名、停發小提燈、大巨蛋解約等案仍在初審中，導致今年以i-Voting決策的政策掛零。

至於公民咖啡館，則是由市府各局處與民間團體座談，一起訂定政策；今年成效較佳，社會局接受台灣公民參與協會建議，將北一女校舍改為台北市NPO部落中心，預計明年三月落成。不過，民間提案的全球第一條樟樹步道計畫、恢復一條古水圳計畫停擺，珍貴樹木資料庫也不符期待；民團直指，除執行可行性，官員擺爛也是推不動因素之一。

由台北市文化基金會創意發展部推動的idea TAIPEI計畫，去年結合民間，推出捷運站聲音地景、討論中正橋保存。而今年則有三計畫，包括公館蟾蜍山文化景觀工作營、建國啤酒廠活化創意提案會、白晝之夜擴大民間參與，將民間意見整合於文化局施政；其中蟾蜍山計畫邀請文化局承辦人員擔任學員，反轉了過去「官上民下」的關係，受NGO好評。

但也有民團隱憂，多數官員不了解公民參與的精神與運作機制，還有公民參與的「學術承包商」杯葛民間提案，加上柯文哲未在聲勢最旺時以公民參與解決大巨蛋爭議，導致公民參與淪為口號。另一方面，近三年市府未塑造公民參與氛圍，積極參與者多為民團或民代里長樁腳，都讓公民參與機制無法成為決策的重要管道。