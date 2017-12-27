〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列9之1∕體育政策篇》世大運提升硬體 培育政策斷層

記者蔡亞樺／特稿
全民關注的二○一七台北世大運在市長柯文哲就任第三年登場，選手亮眼成績提高柯的聲望，帶動台北網球中心、籃球中心的硬體設施到位，北市體育局也想投資「軟體」，有意調高運動選手的訓練補助金，但檢視柯的體育政策，三年來並無具體作為，加上體育局人事三年來面臨正副局長輪番走人，局長到現在還是代理人，柯上任至今提不出具體的體育政策，對於屢遭議員質疑體育相關團體長年把持特定資源的問題，也無任何積極的改革作為。
正副局長頻換將 留不住人才
世大運籌備過程跌宕起伏，從柯上任之初不願接辦，一路遭批評、指責、不被看好的聲浪不斷，今年八月總算登場，新建的和平籃球館、台北網球中心，規格取得國際認證，使得北市體育建設更上一層樓，選手在運動場優異亮眼的表現，奪牌數刷新歷史紀錄，風光落幕的世大運，激起一股全民光榮感，但市府的體育政策卻沒跟上。
探究推廣全民運動的投入程度，歷任市長以馬英九最為積極，在任內推動十二行政區運動中心，落實處處運動的精神；接棒的郝龍斌，除完成一區一運動中心，最成功的便是建置「YouBike」公共自行車，打造北市成為綠色運動城市，自行車騎乘人口也大幅增加。
但柯文哲接任後，身為體育「當家」的體育局正、副首長人事風波不斷，柯先是怒拔體育局副局長陳良輝，接著局長洪嘉文請辭，暫代局長一職的副局長劉家增不久後申請退休，人事異動到現在還沒劃下句點，隨著接任的體育局長鄭芳梵於世大運後退休，人選懸缺至今，也讓外界質疑柯找不到人才、也留不住人才。
開創選手職涯 未見積極規劃
柯競選時即未提出體育政策，在協助體育人才出路部分，世大運結束後，運動選手職涯不見市府提出規劃，體育協會與體育老師、甚至專業領域的教練，認為市府握有資源，但選手最重要的是未來，身為首都應積極向中央請命，扮演領頭羊角色。也有協會反映補助資源分配不公的問題，有待市府解決。
體育人才向下扎根也有不滿聲浪，藍綠議員幾番質詢、審預算時，提及各國小體育老師在兩人以下的學校，竟佔了全市國小的四分之一，甚至國小體育班近半數沒有專任教練，多次建議教育局與體育局應合作，將優秀的運動選手延攬入校，最後市府才研議明年增聘，顯然反應慢半拍。