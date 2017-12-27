〈台北都會〉北藝內裝工程流標 工程停擺逾一年

2017-12-27

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北藝術中心承包商理成營造去年十一月倒閉，導致工程停擺變「爛尾樓」，北市府雖兩度重啟招標，但都以流標收場；今年六月將標案拆成「帷幕工程」、「內裝工程」兩標，分別交由捷運局、工務局發包。帷幕工程今年七月由雙喜營造公司得標，但由工務局負責的內裝工程上週卻因沒有廠商投標而流標，讓已停擺一年的北藝中心完工遙遙無期。

北藝中心位於捷運劍潭站旁，為前市長郝龍斌所規劃，起初工程費只有卅八億元，即使市府後來一路追加到五十九．九億元，理成營造去年還是無預警倒閉。之後捷運局再招標兩次，都無人投標，更讓文化局長鍾永豐於議會賭上烏紗帽，若再流標就辭職；市府為了避免三度流標，決定拆成兩包招標，並點名工務局協助捷運局。

但工務局屢次表示，今年六月評估剩餘工程費至少還要十八億元，但能動支的預算僅剩十三．七億元，約有四億元的缺口，預計還須追加預算才能完工，但此舉等於讓市長柯文哲自豪的「不追加預算」神話破功。

今上網二次公告 再流標就減項發包

新工處昨證實，內裝工程標確實因無人投標而流標，至於原因並不清楚，今天將第二次上網公告，不調整標案內容，預計明年一月四日決標；若仍無廠商投標，擬採用減項發包，也就是先用現有預算施作部分工項，再由文化局追加預算完成剩餘工項，預計明年一月第三次上網公告。

文化局坦言，今年並未編列須追加的四億元；若按照正常預算程序須等到明年，也就是說至少後年才能進場施作剩餘工項。但市府表示，除了按照預算程序編列，也可以考慮動用第二預備金，或是經過議會同意後直接追加預算，如此就可以在明年將內裝工程全數發包施工。