〈台北都會〉基隆社福卡明年起 超商可辦理展延

2017-12-27

〔記者林欣漢／基隆報導〕一○七年即將來臨，從明年一月一日起，基隆市政府有十六項新的措施、規定、計畫或政策。社福卡的期限到四大超商可辦理展延；社會救助金新增信用卡方式線上捐款；市立游泳池可使用悠遊卡、一卡通刷卡入場。

元旦新制中央有7項 基隆9項

市府研考處表示，從明年元旦起，配合中央政策有七項，市府自辦有九項，在社會福利部分，使用社福卡的民眾可到四大超商辦理期限展延；善心人士捐款多了信用卡和WebATM線上捐款；愛心食物銀行原本發放食物為主，新增清潔衛生等日用品；經社工評估需安置卻尚未符合社福資格的弱勢邊緣民眾，若突然遭逢急難或傷病，可提供短期的緊急安置。

市立泳池 可刷悠遊卡、一卡通入場

在教育資源方面，信義區東光國小預計設置東光教保資源中心，提供家長及二到六歲幼兒免費親子互動課程；市立游泳池可使用悠遊卡、一卡通刷卡入場；市立體育場將更新冷氣設備；社區大學樂學卡將結合圖書證、悠遊卡等，一卡多功能。

全國聯合推繼承查欠服務

另外，稅務局的繼承案件全國聯合查欠服務，若遺產中在各縣市有不動產，繼承人需至各縣市稅務局進行查欠，預計明年七月起，納稅人在基隆稅務局即可就全國各縣市遺產進行地方稅查欠，免除各地奔波之苦。