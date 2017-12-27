〈台北都會〉失業勞工子女就學補助跳票 議員批市府藐視議會

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會去年審查預算時曾做附帶決議，要求市府在一○七年的預算中，比照公教人員的子女教育補助，從勞工權益基金編列補助失業勞工子女就學費用的經費，約二千多萬元，議員們昨天審查時驚見沒有這筆預算，藍綠議員都批評市府不尊重議會，議長蔣根煌宣布休息溝通，他罕見地批評市府「藐視議會」，非常不悅。
市議會去年審查預算的附帶決議內容如下：失業勞工子女就學補助實施計畫，自一○七年度起以「新北市勞工權益基金」本年度剩餘數，比照軍公教員工待遇支給要點標準辦理。
議會：市府若覺窒礙難行 可提覆議案
市議會秘書長陳王正源表示，附帶決議類似議員的建議案，效力雖然不如決議對市府有約束力，但市府如果認為窒礙難行，必須在卅天內提出覆議案，而且基於對議會的尊重，市府若認為附帶決議不可行，應該函覆說明。
僅2千多萬 市府根本未放心上
國民黨市議員周勝考率先質疑，民進黨議員李坤城也跟進，都指責市府沒有按照議會的附帶決議編列經費，也未事先告知或溝通，根本就不尊重議會，相關經費僅二千多萬元，只要市府願意，一定可以擠出錢。
審查會召集人何淑峰要求列席的副市長侯友宜說清楚，侯友宜坦言「窒礙難行」，蔣根煌罕見地對著備詢台上的侯友宜、勞工局長謝政達厲聲說「藐視議會」，蔣臉色不悅地宣布休息。
勞工局長指曾向議會說明 難以支應
民進黨市議員鄭宇恩指出，勞工權益基金是從每年的罰款收入提撥五十％，其餘撥入市庫統籌運用，只要市府提撥七十％就足以支應；謝政達解釋說，兩年前已將提撥基金的比例從卅％提高到五十％，已經比台北市高，他當初曾向議會說明，基金每年約五千餘萬元的經費，難以支應因此增加的二千多萬元。