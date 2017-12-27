〈台北都會〉呂威震扯自己生病 答非所問

2017-12-27

林克謨︰「短命」議員是指應曉薇

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會教育委員會前天審查北市體育局明年度預算，國民黨市議員應曉薇拿出一份台北市體育總會上月發文給北市府的公文，內容指涉已故市議員李新是「短視且短命的無知議員」。台北市體育總會秘書長林克謨昨辯解，短命是指任期，並稱短命議員是應曉薇，總會長呂威震挺自家人表示「應該如此」；李新之子李柏毅揚言提告，呂威震卻扯到自己生病，且與李新交情好，對整個事情的態度答非所問。

應曉薇︰呂要規避法律責任

遭體總指稱是短命議員，應曉薇昨受訪時第一反應說「快笑翻了」，表示她過去沒有任何相關質詢紀錄，不能說是她揭發的（指公文）就說是她做的，以往僅有李新監督該總會的補助預算，呂威震是要規避法律責任才張冠李戴，非常不可取。

林克謨昨早受訪時辯解，「短命」指的是任期，意指做不到幾屆就是短命，接著抱怨整起事件倒果為因，社會公理自在人心，少數議員要對號入座，是心裡有鬼。

呂威震昨早則「神隱」，躲避媒體詢問，直到下午三點才出面說明。對於李柏毅將對此提告，呂威震先是說，做錯事被人告是罪有應得，媒體追問「你不是說你沒錯嗎？」呂隨即強調，自己沒做錯，「我一個生病的人會做錯事嗎？」