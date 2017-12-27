〈台北都會〉父遭辱 李柏毅︰體總不道歉就提告

2017-12-27

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕台北市體育總會日前發文台北市體育局，內容暗諷已故國民黨市議員李新「短視（且短命）無知」，李新的兒子李柏毅昨公開要求台北市體育總會道歉，表示會誓死捍衛父親名譽，若不道歉將「告到底」，他並質疑市長室看過公文卻置之不理。對此，市長柯文哲僅說人都過世了，不需要這樣；北市府發言人劉奕霆在第一時間否認公文到過市長室，後又改口指「直接批到體育局去了」，體育局代理局長蔡培林則不斷跳針說「非常不妥，會與體總溝通」。

蔡培林︰有提醒體總公文內容不妥

蔡培林表示，收到公文時有致電體總「提醒」內容不妥，但不知體總也同時發函給議會，坦言「有挑釁意味」。而劉奕霆原先稱公文沒有到過市長室，後又推說登記桌將該份公文歸類陳情文件，送到機要組後審批由主責局單位處理，因此直接送到體育局。

李柏毅昨下午與國民黨籍市議員應曉薇、戴錫欽召開記者會，蔡培林與會。李柏毅噙淚說，父親李新百日還沒過，卻受到極大侮辱，對體育總會至今的回應無言以對，要求體總公開道歉，並表示會誓死捍衛父親名譽，將「告到底」。李也指出，公文於十二月初曾送到市長室，要求市長柯文哲應做出回應。

柯︰人都過世了 不需要這樣

但柯文哲昨出席內湖區行動市政會議後接受媒體訪問時未對該公文表示看法，但表示，他知道體總會長呂威震與李新有過節，但他常覺得奇怪，人活在世界上為什麼要吵架，可以和平解決就和平解決，「而且人都死了，講這些幹嘛。」

戴錫欽則批，議會為合議制，刪減預算也要經過全體議員同意，因該補助預算有瑕疵才會被議會刪除。應曉薇現場並逼問蔡培林對體總公文看法、體育局未來應對措施，蔡現場僅頻跳針回應，「非常不妥，會與體總溝通」。

歷年補助北市體總金額 體育局堅不提供

台北市體育局發放補助款給各體育團體，長期委託台北市體育總會協助審核，每年約編列三百萬元行政費用，已故議員李新前年質疑圖利特定團體後，議會於一○四年刪除一○五年的該筆預算。台北市體育總會日前不滿行文體育局，批評前局長「無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作…，讓台北市體育總會推廣運動的預算，在議會審查中全數遭刪除。」暗批李新，引發市議會不分藍綠議員群起砲轟，也引發外界質疑體總過去曾拿體育局多少預算？為何能如此囂張？但對於北市府歷年補助北市體總的預算經費，體育局昨堅持不便提供，關注體育經費補助流向的市議員應曉薇也說，體育局未提供資料給她，不清楚體總到底獲得多少補助，但她推測除了被刪除的三百萬事務費，活動或相關計畫補助，體總一年應可從北市府獲得幾百萬元補助。