〈台北都會〉體總獎勵金「還債」會長 北市府︰無法管

2017-12-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市國民黨籍議員應曉薇昨爆料指出，北市體育局撥給北市體育總會的一五○萬元獎勵金未用於體育總會運作，反要「還債」給會長呂威震，認為此舉涉侵占公款；此說法卻遭北市體總秘書長林克謨反嗆，現行沒有任何法源要求團體要向市府說明獎勵金如何使用，認為議員刻意找碴。對此爭議，市府各局處均表示無法可管，若有問題，僅能仰賴會員各自提出訴訟。

150萬給呂威震 應曉薇質疑侵占

應曉薇痛批，體育總會從未實質協助及培訓各單項協會選手，甚至有刁難前例，二○一二至二○一五年體總代為核銷單項協會金額也有帳目不清、核銷不實、虛報等情事，甚至剋扣協會行政手續費，此次比賽會長代墊款也沒憑證，憑什麼說要「歸還」給呂威震，質疑呂有詐領公款之嫌。

應曉薇與北市議員戴錫欽、已故議員李新之子李柏毅昨召開記者會。應曉薇於會中出具北市體總十二月十七日召開第十五屆第九次大會理監事聯席會議紀錄指出，「本會在無任何奧援下，持續為兩岸體育交流的推展與接待堅守崗位，所有經費都是由呂威震會長無私墊付，方能維持讓台北市優秀運動選手移地訓練，獲得全運會優秀成績。本次台北市政府頒發一五○萬獎勵金，應歸還呂威震會長兩年墊付款三五○萬餘元」。

對此，戴錫欽質疑，擔任各項體育項目協會的會長，不僅需要熱心公益，也要有募款能力，依照慣例都會向外尋求贊助以供協會運作，未聽說有「代墊還款」情事發生，認為體總會議決議十分不合常理。

北市體育選手參加各重大比賽只要表現優異，北市體育局就會發給選手、各單項協會與北市體育總會一筆「獎勵金」；二○一五年以前由體總代表各單項協會具領並統籌分配，引發外界質疑會剋扣行政手續費，二○一六年「台北市民間體育團體辦理體育活動經費補助辦法」修正後，改由北市體育局各自發獎勵金給選手、單項協會、北市體育總會。

體育局︰有領據就可通過核銷

面對議員質疑，體育局代理局長蔡培林表示，政府發「補助款」給民間團體，依法可進行業務督導，但獎勵金性質不同，鼓勵成分居多，北市體育局撥款給總會，如何使用由會內章程自訂，只要有「領據」就可通過會計單位核銷，「體育局無法可管」。蔡也坦言，北市體育局雖為體總的督導單位，但也僅能以「未來不續合作」處理，團體管理規定由北市社會局依人團法辦理。

社會局︰只能仰賴會員提訴訟

北市社會局人團科長謝宜穎則說明，台灣對人民團體管理相對寬鬆，法無明文禁止的就無法管理；體總金流依法每年會召開會員大會，通過會內預、決算報表，若協會有涉及侵占公款、違法挪用的事件發生，則為會員與團體間的私權關係，會員可自行向司法單位提起訴訟。