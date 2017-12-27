〈台北都會〉淡江大橋主橋段工程 第7度流標

2017-12-27

〔記者陳心瑜／新北報導〕被譏為「選舉浮橋」的淡江大橋，主橋段工程昨又流標，這已是第七度流標，公路總局深感無奈，表示預算已大幅增加、工期也放寬，並向優良廠商邀標，未料仍乏人問津；交通部公路總局表示，第八次招標將在明年二月初舉行，標案內容的預算和工期仍維持不變。

有廠商透露，公路總局在十一月的第六度流標後，十二月初舉辦邀標會議，雖有十二家廠商出席，但會議僅短短半小時就散會，會中也沒有廠商提出意見，場面極為冷清。廠商也指明，第七次開標的預算、工期仍維持第六次的水準，流標不讓人意外；如果預算和工期仍不放寬，明年二月還可能「第八度流標」。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處處長陳松堂說，此案採最有利標，淡江大橋第六次的招標預算和工期，已比第五次放寬很多，依採購法程序，昨天第七次、明年二月的第八次標案無法重新公告，仍須維持第六次開標的經費和工期等標案內容。第六、第七次的開標經費，從九十四億元大幅增加至一二五億元、工期從六十個月延長為六十八個月。

陳松堂表示，前六次開標情形都是「零投標」，考量廠商反映原物料上漲、一例一休等因素，在第六次開標時均已將預算提高、工期延長，較最初的八十五億元經費、四十五個月工期都大幅放寬，未料昨天又以「零投標」收場。

立法委員呂孫綾表示，希望淡江大橋早日動工、早日完工，讓淡水與北海岸地區的民眾不再忍受交通壅塞之苦。