〈台北都會〉三鶯大橋改建動工 首階段109年初完工

2017-12-27

〔記者邱書昱／新北報導〕已有三十多年歷史的三鶯大橋，昨舉行拓寬改建動工典禮，市長朱立倫等人出席，他表示，將強化橋樑的防洪耐震並改善行車空間，增設汽機車與人行道，第一階段工程預計一○九年一月完工，第二至第四期工程緊接著施作。

增設汽機車與人行道

市府新建工程處表示，三鶯大橋橋樑老舊，已有裂損狀況，橋上沒有機慢車與人行專用道，汽機車、行人爭道而險象環生，因此增設汽機車與人行道；改建工程也包含自來水管橋工程、附掛管線施作等，估計第一階段的工程費將近十億元。

朱立倫說，新北市升格後，已有廿七座大橋改建陸續完成，三鶯大橋的工程分成四個階段，第一階段完工後就展開後續工程，第二、三階段是改善橋體老舊、道路標線不佳，並提升防洪耐震能力；第四階段工程是串聯鶯歌環河路網，增設環河路匝道，改善三峽、鶯歌往來的車流。

立委蘇巧慧、吳琪銘等人出席典禮。蘇巧慧表示，曾在立法院質詢時，向行政院長賴清德詳述三鶯大橋的重要性並獲得支持，之前也和吳琪銘向內政部次長、營建署署長針對補助案溝通，總計畫補助約十四億元。

吳姓居民表示，期待完成後的三鶯大橋，人車分流更能保障行人安全。工務局表示，施工期間，在主橋樑部分仍維持正常通車，旁邊則增設獨立機車專用道，如果車流量大，銜接三峽和鶯歌端的出入口可能堵塞，建議民眾改走三鶯二橋做為替代道路。