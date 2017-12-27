〈北部〉民進黨初選提名時刻 宜縣黨部主委無預警請假

2017-12-27

指定執委吳和信代理 中立受質疑

〔記者游明金／宜蘭報導〕明年底五合一選舉，民進黨宜蘭縣初選紛爭不斷，黨內整合未完成；黨部主委林進財昨起以「個人因素」無預警請假，並指定執委吳和信代理，吳是立委陳歐珀輔選大將，黨務中立受到質疑，請假時間點也被批評不適當。林進財說，他只是「短期請假」二至三週，要處理個人事業，黨務與選務工作不會受到影響。

「請主委再找看看，有沒有更適當人選。」吳和信說，林進財跟他談過，想休息一陣子請他代理，但他的立場不方便介入，黨內提名協調應交由縣選舉對策委員會，針對鄉鎮市個別狀況協調處理，黨公職幹部都要投入，不應都推給黨部。對於是否代理？吳的態度保守但並未堅拒。

民進黨宜蘭縣黨部陸續完成三星、冬山、員山、宜蘭等鄉鎮市長初選提名，卻因民調方式引起質疑，造成落敗者反彈，仍陷於整合困難。縣議員提名登記也才剛完成，很多鄉鎮要協調或辦理徵召；縣長參選人也未確定，都需要黨部折衝團結力量才能勝選。

未料，黨部主委林進財昨起竟無預警、無限期請假。他提送縣黨部執委會的請假單，寫著「本人因個人因素，訂十二月廿六日起請假，請假期間，縣黨部相關業務及會議主持工作，將委由吳和信執委代理，敬請執委會同意。」消息傳出，引起譁然。

時間點被指不適當 憂影響整合

「請假時間點不適當！」宜蘭市長江聰淵說，現在是提名協調過程的關鍵時刻，關係到黨的和諧與團結，林進財卻突然「請假」，甚至直接指定代理人，這樣無法服眾。副縣長黃適超說，他當過黨部主委，提名過程的協調很重要，林進財突然「請假」，他擔心影響整合。

議長陳文昌則緩頰說，林進財最近為了黨內提名作業，以及與礁溪市地重劃公辦預算被刪等事情，紛紛擾擾覺得煩心，可能想請假「沈澱」心情，希望稍作休息後，能累積更強能量重返崗位，繼續為黨付出與貢獻。

林進財：處理個人事業 不影響提名工作

林進財指出，請假是為了處理「個人事業」，黨有黨的制度，不管協調、民調或徵召，都有制度與程序，「請假」不會影響提名工作進行，他只是短期請假，不會放棄對黨務與選務的關心。