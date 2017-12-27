〈北部〉花蓮跨年敲鐘祈福 戰機迎曙光

2017-12-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮跨年、迎新年好熱鬧，由花蓮縣政府舉辦的跨年晚會「太平洋觀光節」將在卅、卅一日登場；前身為「吉野布教所」的吉安慶修院也力邀民眾在跨年夜體驗日本佛寺傳統敲鐘祈福活動，隔天一早的F-16戰機還會在七星潭上空衝場，與遊客一起迎接二○一八年的第一道曙光。

空軍第五聯隊與花蓮縣政府自二○一四年起合作舉辦的「戰機迎曙光」活動，已成為花蓮迎接新年的重頭戲，每年均吸引近萬名遊客齊聚七星潭，欣賞戰機在曙光乍現時刻，以編隊飛行方式從太平洋衝向月牙灣海灘的震撼場景。

花蓮縣政府為配合戰機迎曙光活動，也將接續在七星潭舉辦「愛戀花蓮元旦升旗暨健走淨灘活動」，邀約民眾在新年首日，以淨灘方式守護地球；另還有賞鯨業者推出新年賞鯨船，預計清晨五時出海，在太平洋上迎接第一道曙光，仰望壯麗的清水斷崖。

前身為「吉野布教所」的吉安慶修院，是日治時期留下來的佛寺，今年將沿襲日本傳統敲響新年「除夕之鐘」儀式，民眾可前往慶修院體驗日本佛寺傳統敲鐘祈福活動，在恢弘的鐘聲下，擊散煩惱、辭舊迎新，迎來美好新的一年。

吉安慶修院執行長陳義正說，卅一日晚上九時起開放民眾免費入園，提前報名參加敲鐘者則可開始報到，當晚還有邀請到日本旅行樂者安慶名進行音樂表演，另準備客家麻糬供民眾品嘗，體驗不同的跨年活動。

花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，今年則提前在卅日登場，接續跨年夜的二場演出，縣府共邀請到黃明志、四葉草、陳芳語、林隆璇、戴愛玲、林凡及江美琪等超過廿組歌手、網紅獻唱，卅一日另安排AR互動式倒數跨年，同時還有長達四分鐘高空星光秀，邀民眾一起體驗互動科技、迎接閃耀新年。