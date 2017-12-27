〈北部〉缺乏青少年安置機構 苗縣隱憂

2017-12-27

社福團體擔心 恐回到幫派

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府社會處統計，今年縣內安置的兒少逾百人，目前正安排寄養的兒童有五十八名，分別安置在三十二個寄養家庭內，形同每個寄養家庭要負擔約兩個兒童，負擔過大。另因青少年在安排寄養上較為困難，但縣內卻無任何收容機構，有社福團體擔心，這些需要安置的青少年恐會再回到街頭或幫派之中，未來恐成社會問題。

苗栗縣原有聖方濟育幼院、聖方濟少女之家及苗栗家庭扶助中心希望學院三座機構安置青少年，但去年聖方濟育幼院傳出輔導員虐死男童，被縣府勒令停業，家扶中心也停止安置，目前僅聖方濟少女之家收容十三名少女，當中也包括其他縣市轉介，縣府社會處坦承縣內缺乏青少年安置機構。

縣府：送外縣市扶助 追蹤關懷

苗縣社會處保護服務科表示，苗縣雖財政困窘，但「為了孩子不會有財政問題」，針對有需要安置的青少年會以親屬安置為優先；另，縣府也自籌自設臨時緊急庇護所，並與全國超過三十間安置機構簽約，將青少年送往外縣市給予完整資源扶助，並持續追蹤關懷。

苗栗家扶中心社工督導林良任則說，從民國九十四年起營運的希望學院，因考量空間有限，加上照護的人力、資源較高，已於今年十月向縣府申請關閉，後續將做轉型，希望從後端的安置改為前端的預防工作，能協助更多需要幫助的青少年。