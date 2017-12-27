〈北部〉竹苗水情吃緊 今起實施一階限水

2017-12-27

離峰及夜間特定時段 減壓供水

〔記者洪美秀、彭健禮／綜合報導〕大新竹、苗栗地區水情持續不理想，已接獲經濟部水利署北區水資源局災害應變小組通報，將從今天起實施第一階段限水，即離峰及夜間特定時段減壓供水，公家機關及國營企業停止澆灌植栽、外牆清洗等不必要措施。

新竹市府表示，大新竹地區第一階段限水是實施夜間減壓供水，減壓時段從晚上十一點到翌日上午六點，對於大多數備有水塔的用戶影響不大，若位在管線末端或地勢較高地區的民眾，自來水公司三區處建議家庭用戶可適度儲水備用。

此外，因大新竹地區水情持續不佳，市府也呼籲，市轄用水大戶包括游泳池、旅宿業、洗車場、工業區、醫療院所、足浴業應落實節約用水政策，並請市民配合更換掉沒有省水標章的用水設備，各機關學校也應減控或封閉三分之一水龍頭或調整出水量，水廂可置入裝水的寶特瓶減少水量，落實節水成效。

新竹市府工務處表示，依據資料，到廿五日止，寶山水庫有效蓄水量約三九二﹒七七萬公噸，蓄水量為七十三%，寶二水庫有效蓄水量一四八○﹒九七萬公噸，蓄水量四十七%，目前水情仍不理想，呼籲機關學校團體及用水大戶、共體時艱，節約用水。

苗栗縣政府水利處水利科長吳秉錡指出，未來氣象展望偏乾機率大，除自來水用戶，苗縣九十處簡易自來水系統約五千四百六十七戶水源頭更易受旱澇影響，也請鄉鎮市公所加強因應；苗栗及竹南頭份水資源回收中心每天可產生二千九百八十三噸回收水，可提供洗街、澆灌及一般家庭沖洗馬桶等非人體接觸使用的用水，工業用水等產業用水請廠商及早備妥應變措施。

苗栗縣內三座水庫，截至昨天，鯉魚潭水庫蓄水率約為七十二％、有效蓄水量八三七二萬公噸，永和山水庫蓄水率約為五十％、有效蓄水量為一五一○萬公噸，明德水庫蓄水率約為廿一％、有效蓄水量為二七六萬公噸，為近廿四年同期最低。

明年一期稻休耕 1.2起申請

苗栗農田水利會苗栗工作站指出，由於中央氣象局預估明年二月底前雨量正常偏少，三至五月偏乾，建議農民預先辦理明年第一期稻作休耕，以因應缺水危機，申報休耕期間預計自明年一月二日至二月二日止。