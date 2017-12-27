〈北部〉五酒桶山闢公園 護樹團體抗議

2017-12-27

〔記者陳昀／桃園報導〕市府規劃在蘆竹區五酒桶山開闢生態公園，且獲內政部核定闢建十五米寬的聯絡道路，護樹團體為此昨天到市府抗議，質疑砍樹植草皮、蓋水泥設施是本末倒置，且未做環境影響評估，並再度抨擊六都中僅桃園沒有樹木保護自治條例，擔憂許多樹木會在大興土木之際遭無情砍伐；市府工務局、農業局雖都派員出面回應，但雙方無共識。

指森林不需蓋公園、水泥設施

桃園護樹行動聯盟、桃園在地聯盟、台灣樹人會等團體昨天集結市府門前抗議，指五酒桶山有豐富的山林生態，不需要公園和水泥建設。抗議人士表示，六都中僅桃園沒有樹木保護自治條例，而「森林法」對老樹的認定標準過嚴，像是要求樹齡一百年、樹胸直徑需一百五十公分才受保護，這樣能列入保護的樹木估計不到二百棵，且樹保審議會更不開放公民團體列席旁聽，更有黑箱之嫌。

工務局：還在規劃階段未定案

工務局回應說，開發計畫還在規劃設計階段，細項還沒確定，且內政部二○一三年雖核定十五米寬道路，但市府基於生態保育，決定先以三米寬的生態步道為主，且因沒有大規模開挖土方，環保局已認定不必實施環境影響評估。

農業局表示，其他五都是於中央頒布法令前就訂定自治條例，「森林法」的老樹認定標準雖嚴，但樹保審議會審定時還是會考量地方情感、藝術人文等因素，去年各區公所就提報了七百多棵樹，農業局正在審核中，預計明年一月會公布，也正研議審議會開放旁聽的辦法。