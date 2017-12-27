〈北部〉中壢龍慈路延伸至台66線 開工

2017-12-27

長2351公尺 兩階段施工

〔記者李容萍／中壢報導〕市府新建工程處推動「龍慈路延伸至台六十六線新闢道路」，全線長二三五一公尺，總經費達十九億七五○○萬元，工程以營德路為界分二階段進行，昨天舉行龍慈路與龍岡路三段路口至營德路段開工典禮，預計一○八年底完工，全線完工後將成為中壢區重要的東西向道路，可經由龍岡路快速連結台六十六線，再轉至國道一號、國道三號，紓解既有道路的交通負荷。

市長鄭文燦主持開工典禮指出，中壢區的道路系統多以輻射性聯外，主要多仰賴龍岡路、中豐路、金陵路及中山東路等南北走向的道路對外連結，東西向的橫向連結道路較少，中壢區南側除環中東路及桃七十二鄉道外，其間長達四公里沒有像樣的道路提供東西向交通，造成環中東路及中山東路、龍岡路、金陵路等交通量龐大、容易壅塞，市府因此規劃從龍慈路與龍岡路三段路口往西南方向新闢可延伸至省道台六十六線的道路，以貫通東西向的交通。

鄭文燦說，此道路工程分二階段進行，第一階段由龍慈路與龍岡路三段路口至營德路，屬於都市計畫內路段，全長一一七○公尺，用地經過多處陸軍六軍團的土地，預算金額二億六一五二萬元，工期六百九十個日曆天，他也特別感謝六軍團的協助，堪稱是市府與軍方的合作典範；第二階段則由營德路直通至台六十六線，是都市計畫外路段，全長一一八一公尺，預計明年中完成細部設計後發包，並逐年編列預算推動。

鄭文燦說，中壢區已突破四十萬人，市府推動中壢後站至龍岡地區的「龍岡亮點計畫」，還有龍岡路分三期拓寬、中山東路拓寬計畫及捷運綠線延伸至中壢段，期盼透過「三條道路加一條捷運」，成為改造龍岡地區的重要建設。