〈北部〉陳昭榮助弱勢 代表捐1.8萬公斤白米

2017-12-27

以中華心蓮心協會名義捐贈

〔記者陳昀／桃園報導〕有「本土劇一哥」稱號的演員陳昭榮，延續已逝父親陳忠雄廿三年來捐棺、捐米的善行，昨天以中華心蓮心公益協會理事長身分，致贈市值約一百五十萬元的一萬八千公斤關山米給桃園市安家實物銀行，協助弱勢民眾，特別的是，白米的外包裝印著陳昭榮的照片，但並非打知名度，而是貼心之舉。

外包裝附照片 避免被轉賣

「我幾乎半退休，不需要打知名度了！」陳昭榮說，去年有許多受贈白米的民眾告訴他，領回家的白米被家人偷偷轉賣了，領了物資卻又落得全家餓肚子，讓他聽了很心疼，於是在白米包裝上印上自己的照片與協會資訊，免得被轉賣掉，讓真正需要的人能好好運用物資。

陳昭榮表示，中華心蓮心公益協會過去大都在東部捐助弱勢，這次首次在桃園捐贈物資，是透過桃園市議會副議長李曉鐘的牽線，讓他得知桃園的偏遠山區也有許多需要關懷的弱勢民眾，加上自己也曾在楊梅住了近十年，讓他有股回饋鄉里的感觸。

陳昭榮說，由於政府扶助申請的流程比較繁複，為了能及時協助弱勢，他與父親從一九九四年起投入捐棺、濟貧等公益，已累積捐贈一萬五千多具棺木，近年平均一年都捐出一千三百具棺木，另也購入台東關山米捐給東部及偏鄉的弱勢，因為父親生前曾交代他說：「就算是捐米，也要給人家吃好米。」

市府社會局指出，位於市府園區內的「安家實物銀行」目前由中華基督教救助協會營運，每月第二個星期四開放弱勢家戶到實體門市選用物資，另有十九處社區分行負責分送物資，分成四種「套餐」發放，價值從三百元到九百元不等，今年截至十一月，已有逾二萬餘人次獲得協助，需要的市民可電洽：335-0628。