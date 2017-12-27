〈北部〉台灣運彩金援 臺觀學院明年續招

2017-12-27

捐資6千萬 連同校產同步辦理信託

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉私立臺灣觀光學院（簡稱臺觀學院）九月初驚傳只保留廚藝系，其餘新生轉學，歷經風波後，據了解台灣運動彩券捐資六千萬元給臺灣觀光學院，校長劉家榛昨證實「確有此事」，明年將持續招生。

招廚藝系、觀光餐旅系 其餘5系停招

校長劉家榛說，新董事會將在明年一月改組完畢後，校務轉型工程展開，本週也將寄出轉型計畫給教育部核定，預計一○七學年度招廚藝系、觀光餐旅系新生，其餘五系維持停招，在少子化的衝擊下，學校保留較強的科系，將「聚焦、收斂、再出發」。

公益董事會7名董事 明年一月改組

花蓮縣議會建設小組由議員施金樹率團，昨到該校關切未來發展，包括議員黃振富等人也建議學校「新南向」朝東南亞招生。校長劉家榛說，學校已有企業資金挹注，由台灣運彩公司挹注六千萬元，且學校公益董事會七名董事也將改組，目前已確定四位新董事名單，預計明年一月改組完畢。

劉家榛說，台灣運彩提的轉型計畫書內容經學校董事會審核修訂後，本週送出計劃書由教育部審核，包括一○七年的招生系所規劃，將招收四技廚藝系、四技觀光餐旅系新生，外加觀光餐旅系的五專部、研究所及進修部都會持續招生；至於休閒系、旅遊系、旅館系、餐飲系等停招。

轉型計畫包括培育花東青少棒人才

至於校產包括土地、地上物，以及台灣運彩捐資的六千萬元也將同步辦理信託；師資的部分，預計明年一月底，八十多位教職員接受優退或資遣後，校方再盤點人力需求再行回聘或新聘。

她說，由於台灣運彩的計畫有包括公益基金，轉型計畫也包括成立花東地區青少棒人才培育中心，培育東部棒球人才。

劉家榛透露，台灣運彩與私立中信金融管理學院合作密切，本月中金院人員也多次到學校瞭解現況，希望能對學校做出妥適規劃。她強調，目前學校在校學生，包含舊生及一○六年入學新生共八百多人，確定能念到畢業沒問題，目前學校沒有中生，但舊生有港澳生，未來也計畫往東南亞的馬來西亞等國家招生。