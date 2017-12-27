〈北部〉通霄平元里建活動中心 里民批像墳墓

2017-12-27

塔狀建築 讓民眾覺得晦氣

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮平元里活動中心，工程施作中，但里民指出，工程與原本規劃設計不同，不只經費多了一百四十餘萬元，且應是一樓平房式的建築竟變成層層往上的塔狀建築，加上活動中心緊鄰山坡地，里民痛批整體一看，簡直就像墳墓一樣，相當晦氣，且後方也無施設擋土牆。

公所：見仁見智 持續溝通

通霄鎮公所主秘鄭進來表示，一○四年曾召開四次協調會，原本規劃兩層樓建築，但礙於經費不足，修正改為一層樓建築，並於會議討論通過。對於活動中心外觀被批評像墳墓，他則說，尊重建築師專業，且屋頂有層次感，只能說見仁見智，鎮公所會繼續與里民溝通。

經費增加部分，鄭進來說，因為當時工程流標四次，經過建築師專業檢討後，發現部分項目單價較低，建議增加預算，以利招標。

另，里民質疑活動中心緊鄰坡地卻無擋土牆；鄭進來指出，曾於會議時說明為增加內部空間，決議建造擋土牆共構的活動中心，簡單來說就是活動中心牆壁加厚、加強，達到擋土牆效果。

平元里長蘇連喜表示，活動中心看起來就像墳墓，讓人感到晦氣，關於擋土牆、未來無法加蓋二樓等狀況，都與里民當初認知有明顯差異；不少里民也批評，鎮公所擅自變更設計卻隱瞞里民，根本「霸王硬上弓」，完全不尊重里民。

平元社區活動中心目前施工進度已達六成，預計明年六月廿日完工，總經費一千一百九十五萬餘元。