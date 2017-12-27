〈北部〉竹市公告土地現值 明年平均調漲0.83%

2017-12-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市地價評議委員會昨天完成新竹市一○七年公告土地現值及公告地價評議，其中公告土地現值竹市平均漲幅為○﹒八三％，公告地價持平未調，地王仍由新竹火車站前中正路與大同路口的角地蟬聯（見圖，記者洪美秀攝），蟬聯至少十年，每坪一百六十五萬元。

公告地價持平未調整

市府地政處表示，依據地價調查結果，竹市土地交易市價平均下跌三﹒九三％，市價下跌區段占竹市七十八﹒八％，竹市現值占市價比例為七十九﹒八五％，考量後公告現值微幅調漲○﹒八三％、公告地價持平，以今年重劃完成的區域為主要調整重點。

由於近兩年全國不動產交易動能持續凍結，六都不論公告地價或公告現值都向下調整，竹市現值占市價比例目前為七十九﹒八五％，經衡量參酌後微幅調整，以縮短公告土地現值與市場正常交易價格的差距，其中北區今年剛重劃完成的區域，因土地用途變更且強度增加，漲幅較大。

中正路與大同路口蟬聯地王

而竹市地王即最高地價地段，仍由位在新竹火車站前中正路與大同路口的角地蟬聯，每平方公尺五十萬零五百元（每坪約一百六十五萬元）與去年相同，蟬聯至少十年。

另為反應市場變動情況，公告地價今年修正為每兩年調整一次，考量近兩年竹市不動產交易價格持平、交易萎縮，明年的公告地價持平。

參與地價評議委員會的市議員吳國寶說，受大環境影響，買方態度保守觀望，房市的交易量下降，整體呈量縮價穩；加上實價登錄及市價比已逐年拉高，建議在不增加市民稅賦負擔等情況下，明年竹市公告現值平均漲幅為○﹒八三％、公告地價不調整。

地政處表示，調整後公告現值占市價比例，近四年持續調升，已由一○四年七十﹒一一％、一○五年的七十六﹒七四％、一○六年七十九﹒八五％，明年再往上提升為八十三﹒八一％，公告地價占市價比例為十九﹒六％，評議結果會在明年一月一日公告後實施。