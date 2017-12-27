〈北部〉舊公所改建 觀音老人會館暨活動中心啟用

2017-12-27

〔記者陳昀／桃園報導〕市府編列二千二百萬餘元預算，將前觀音鄉公所的舊址整修、改建為觀音區老人會館暨市民活動中心，歷經一年多工期，昨天揭牌啟用。市長鄭文燦出席表示，市府正全力投入觀音區的建設，如國民運動中心、親子館、公托中心、六十一號快速道路橋下的自行車道等。

觀音區長洪清淵表示，考量觀音里長期沒有集會活動場所，加上老年人口逐年攀升，去年七月由區公所承辦規劃設計，決定打造老人會館及市民活動中心；另草新、富林市民活動中心暨托嬰中心新建工程也在進行中，預計明年十一月完工啟用。

鄭文燦指出，升格前的觀音鄉公所於二○一一年搬遷新址後，舊公所（觀音區中山路八號）就告荒廢，他上任後著手規劃轉型為老人會館暨市民活動中心，經安全評估決定一、二樓做為老人會館，三樓為市民活動中心，不但能集會、辦活動，也能做為社區關懷據點。

鄭文燦表示，市府在觀音區還有許多建設在推動，如桃園科技工業園區設立環境教育中心，觀音區興建國民運動中心、親子館等，其中親子館及公托中心預計明年初成立。

他說，市府將斥資二千萬元整修白沙岬燈塔連接至甘泉寺的周邊環境，也規劃在六十一號快速道路橋下設立自行車道，可串連竹圍漁港、永安漁港，並在沿線設立休息站，未來更規劃夏季辦蓮花節、冬季辦瓜果節，吸引更多觀光人潮。