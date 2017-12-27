〈北部〉上、放學更安全 解決家長不便

2017-12-27

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕上學、放學時間，各校門口總是擠滿接送小孩的家長，汽、機車經常併排、違停，周邊居民苦不堪言，家長也是叫苦連天，龜山區文華國小明年將啟用的幼兒接送得來速智慧通道，或將是個解方。

文華國小校長吳俊生表示，為了讓學童上、放學能更安全，經與建築師討論，而將免下車、得來速的概念融入新校舍的設計。

吳俊生說，文華國小有近千名學生，家長接送主要在文化七路的校門口周邊，而明年度將招生的幼兒園出入口會設在側邊的文東五街，但該路段僅為雙向二線道、車潮眾多，且無路肩可供臨時停車，日後家長接送恐造成困擾，校方因此以大華里民活動中心前的一百六十米車道，另從學校操場邊闢建一百四十米車道，建置三百米長的幼兒接送得來速智慧通道。

吳俊生表示，未來家長只要先向學校登記車號，接送孩子時可直接進入車道，中間經過eTag、車牌辨識系統後，就可透過應對的「語音系統」，通知老師「某學生的家長來了」，老師可即時將學生帶出並進行把關，確認是家長無誤才能上車。他說，車道採單向設計、人接了就離開，接送點設在車道末端，不會出現塞車的情形。

吳俊生表示，智慧車道初步僅開放幼兒園且僅供汽車接送使用，未來可視情況擴大到小學、機車，而智慧校園有無限的可能，除了解決棘手的接送問題，還可以用在繳費、學生出入管制等。