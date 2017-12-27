〈北部〉文華國小幼兒接送「得來速」 桃園首創

2017-12-27

幼兒園上樑 明年7月啟用

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區文華國小「幼兒園專科教室暨活動中心新建工程」昨天舉行上樑典禮，預計明年七月完工啟用，將是桃園首處可以舉辦室內五人制足球賽的活動中心，而「幼兒接送『得來速』智慧通道」也將是桃園首例，家長聽到「得來速」笑說，很可愛的名稱，非常貼近家長的需求。

市長鄭文燦、教育局長高安邦、龜山區長陳建崧等人均出席上樑典禮，在大樑上簽名後由工程車完成上樑儀式；鄭文燦表示，文華國小「幼兒園專科教室暨活動中心新建工程」，是他上任後勘查而確定的案子，總預算金額一億兩千五百萬元，得標金額為九八三○萬元，將設置幼兒園、專科教室和活動中心，完工後可提供舉辦典禮、集會及體育活動，還可舉辦室內五人制足球賽，更有彰顯智慧校園的幼兒接送得來速智慧通道。

智慧通道 家長接送不用下車

文華國小幼兒園將在專科教室完工後，於一○七學年度招生，預計招收四到五個班；鄭文燦表示，幼兒接送得來速智慧通道的建置，估計會增加四百萬元預算，不過，這項服務能讓家長不用下車即可接送孩子，透過eTag、車牌辨識系統，家長的車子還沒進入幼兒園，老師就可透過語音通報將學生帶出，非常安全又很貼心，工程預定於明年七月完工啟用。

智慧校園是智慧城市的一環，運用科技技術可以有各種不同的可能、創新，市府教育局指出，文華國小幼兒接送得來速智慧通道是桃園首例，目前先在幼兒園進行試辦，並持續在其他學校推動智慧校園計畫，包括智慧教室、智慧校園圖書館管理、智慧校園能源管理等。

教育局表示，以智慧教室為例，目前全市有廿個示範學校，利用電子白板、平板等設備，教室裡不會再有「害羞的學生」，每個學生的思考都可以被看見，而智慧校園圖書館則是利用RFID無線射頻識別系統，建置無人、自助管理的圖書館，桃園市今年已建置大園高中、大有國中、文化國小三所中小學智慧圖書館，明年將擴充至永豐高中、內壢國中、青溪國中，並持續建置到更多的學校。